Qi gong Parents Enfants avec le Bus des Familles salle des associations Bagnoles de l’Orne Normandie

Qi gong Parents Enfants avec le Bus des Familles

salle des associations la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 11:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce mardi 17 février matin Une approche ludique du Qi Gong, une discipline qui vient de Chine.

Une alternance de postures, mouvements dynamiques, et petits moments de relaxation.

Là où tonicité et calme se rejoignent …

Un moment agréable à partager entre parents et enfants à partir de 7 ans.

Atelier sur réservation 07 89 24 32 15 .

salle des associations la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

