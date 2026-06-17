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Qi Gong salle des fêtes Saint-Jory-de-Chalais

Qi Gong salle des fêtes Saint-Jory-de-Chalais

Qi Gong salle des fêtes Saint-Jory-de-Chalais mercredi 17 juin 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : 14 Rue de la Paix

Ville : 24800 Saint-Jory-de-Chalais

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Jory-de-Chalais

Qi Gong

salle des fêtes 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration
Animé par Bernard
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration
Animé par Bernard   .

salle des fêtes 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59 

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English : Qi Gong

Qi gong is a traditional Chinese exercise and breathing practice based on the understanding and control of the breath, combining slow movements, breathing exercises, and concentration
Led by Bernard

L’événement Qi Gong Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère

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