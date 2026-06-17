Qi Gong salle des fêtes Saint-Jory-de-Chalais
Qi Gong salle des fêtes Saint-Jory-de-Chalais mercredi 17 juin 2026.
Saint-Jory-de-Chalais
Qi Gong
salle des fêtes 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration
Animé par Bernard
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration
Animé par Bernard .
salle des fêtes 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59
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English : Qi Gong
Qi gong is a traditional Chinese exercise and breathing practice based on the understanding and control of the breath, combining slow movements, breathing exercises, and concentration
Led by Bernard
L’événement Qi Gong Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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