Qi Gong salle des fêtes Saint-Jory-de-Chalais

Saint-Jory-de-Chalais

Qi Gong

salle des fêtes 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration

Animé par Bernard

Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration

Animé par Bernard .

salle des fêtes 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59

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English : Qi Gong

Qi gong is a traditional Chinese exercise and breathing practice based on the understanding and control of the breath, combining slow movements, breathing exercises, and concentration

Led by Bernard

L’événement Qi Gong Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère