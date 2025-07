QI GONG Saint-Léger-de-Peyre

QI GONG Saint-Léger-de-Peyre mercredi 30 juillet 2025.

QI GONG

Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 11 – 11 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Qi Gong

Inspirer et expirer pour enlever la stagnation et capter la fraîcheur. Bouger comme un ours et s’étirer comme un ciseau peut apporter longue vie.

Qi Gong

Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 44 52 89

English :

Qi Gong

Inhale and exhale to remove stagnation and capture freshness. Moving like a bear and stretching like a chisel can bring long life.

German :

Qi Gong

Ein- und Ausatmen, um Stagnation zu entfernen und Frische einzufangen. Sich wie ein Bär zu bewegen und sich wie eine Schere zu strecken, kann ein langes Leben bringen.

Italiano :

Qi Gong

Inspirare ed espirare per eliminare i ristagni e catturare la freschezza. Muoversi come un orso e allungarsi come uno scalpello può portare lunga vita.

Espanol :

Qi Gong

Inspira y espira para eliminar el estancamiento y captar la frescura. Moverse como un oso y estirarse como un cincel puede alargar la vida.

