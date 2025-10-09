Qi Gong Thann

Qi Gong Thann jeudi 9 octobre 2025.

Qi Gong

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09 10:30:00

fin : 2025-10-09 11:30:00

Date(s) :

2025-10-09

À l’occasion de la Semaine Bleue, découvrez le Qi Gong avec M. Gehin. Cette pratique douce alliant respiration, équilibre et mouvements lents favorise la détente, la souplesse et l’harmonie entre le corps et l’esprit.

À l’occasion de la Semaine Bleue, découvrez le Qi Gong avec M. Gehin. Cette pratique douce alliant respiration, équilibre et mouvements lents favorise la détente, la souplesse et l’harmonie entre le corps et l’esprit. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 31

English :

For Semaine Bleue, discover Qi Gong with Mr. Gehin. This gentle practice combines breathing, balance and slow movements to promote relaxation, flexibility and harmony between body and mind.

German :

Anlässlich der Blauen Woche können Sie Qi Gong mit M. Gehin kennenlernen. Diese sanfte Praxis, die Atmung, Gleichgewicht und langsame Bewegungen miteinander verbindet, fördert die Entspannung, Flexibilität und Harmonie zwischen Körper und Geist.

Italiano :

Durante la Semaine Bleue, scoprite il Qi Gong con M. Gehin. Questa pratica dolce combina respirazione, equilibrio e movimenti lenti per favorire il rilassamento, la flessibilità e l’armonia tra corpo e mente.

Espanol :

Durante la Semaine Bleue, descubra el Qi Gong con M. Gehin. Esta suave práctica combina respiración, equilibrio y movimientos lentos para favorecer la relajación, la flexibilidad y la armonía entre cuerpo y mente.

L’événement Qi Gong Thann a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay