Qi Gong, un rendez-vous zen au Parc d’Isle Saint-Quentin

Qi Gong, un rendez-vous zen au Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-03-08 2026-05-10 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08
Retrouvez grâce au Qi Gong, calme, sérénité, relâchement, détente, un moment de bien être !
Participez à une séance de Qi Gong d’une durée de 1 heure au Parc d’Isle à Saint-Quentin.
Le Qi Gong est une gymnastique ancestrale, d’origine chinoise et énergétique.
L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie proposent une initiation gratuite.
Renseignements et inscriptions à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50 .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr
English :
Find thanks to Qi Gong, calm, serenity, relaxation, a moment of well-being!
