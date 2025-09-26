QI GONG Villefort

QI GONG Villefort vendredi 26 septembre 2025.

Salle Polyvalente Villefort Lozère

Jonathan Loyal vous propose un art du mouvement simple, fluide et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Une pratique ancestrale pour cultiver la vitalité et le bien-être.

Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.

Tous les vendredis de 15h à 16h30 à la salle polyvalente de Villefort à partir du 26/09

Tarif abonnement à l’année 180 €

abonnement au trimestre 70 €

+ adhésion foyer (13€)

Renseignements et inscription auprès de Jonathan 06.31.32.23.14 .

Salle Polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 31 32 23 14

English :

Jonathan Loyal offers you an art of movement and health, which dissolves tension and gets energy flowing.

Price: yearly subscription: 180 ?

quarterly subscription: 70 ?

+ household membership (13?)

German :

Jonathan Loyal bietet Ihnen eine Bewegungs- und Gesundheitskunst, die Verspannungen löst und die Energie in Fluss bringt.

Tarif: Jahresabonnement: 180 ?

abonnement für ein Vierteljahr: 70 ?

+ Mitgliedschaft im Haushalt (13?)

Italiano :

Jonathan Loyal vi offre un’arte del movimento e della salute che scioglie le tensioni e fa fluire l’energia.

Prezzi: abbonamento annuale: 180 ?

abbonamento trimestrale: 70 ?

+ abbonamento famiglia (13 ?)

Espanol :

Jonathan Loyal te ofrece un arte del movimiento y la salud que disuelve tensiones y hace fluir la energía.

Precios: abono anual: 180 €

abono trimestral: 70 ?

+ abono familiar (13?)

