Qi-Gong Vorey

Qi-Gong Vorey mardi 8 juillet 2025.

Qi-Gong

Coulée Verte Vorey Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

par séance et par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-08-19 10:00:00

Date(s) :

2025-07-08

L’association Vulcanic Forme vous propose des cours de Qi-Gong cet été.

Rendez-vous fixé au bord de l’Arzon, le long de la coulée verte.

.

Coulée Verte Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 23 08 11

English :

The Vulcanic Forme association is offering Qi-Gong classes this summer.

Meet on the banks of the Arzon, along the coulée verte.

German :

Der Verein Vulcanic Forme bietet Ihnen diesen Sommer Qi-Gong-Kurse an.

Treffpunkt ist am Ufer des Arzon, entlang der Coulée verte.

Italiano :

L’associazione Vulcanic Forme propone quest’estate dei corsi di Qi-Gong.

Appuntamento sulle rive dell’Arzon, lungo la coulée verte.

Espanol :

La asociación Vulcanic Forme ofrece clases de Qi-Gong este verano.

Cita a orillas del Arzón, a lo largo de la coulée verte.

L’événement Qi-Gong Vorey a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay