QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES plage de l’Ourcq d’Eyre Moustey

Moustey

QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES

plage de l’Ourcq d’Eyre Route de Belhade, 40410 Moustey Moustey Landes

Tarif : 12.5 – 12.5 – 24 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-28 11:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Les Réveils énergétiques à Moustey et à Pissos ! QI GONG

A la Carte, sur Réservation préalable au

06 14 02 80 82 ou email assoqirou@gmail.com

En Juillet Pratique du Qi Gong de 10h30 à 11h45

Où ? Plage de l’Ourcq d’Eyre.

Dates JUILLET:Mercredi 15,Vendredi 17, Mardi 21, Vendredi 24, Jeudi 30

C’est bientôt notre Rendez-vous pour les pratiques énergétiques d’été !

Les Réveils énergétiques seront cet été à Moustey et à Pissos !

à la Carte ! Sur Réservation préalable au

06 14 02 80 82 ou email assoqirou@gmail.com

Quand ? En Juillet Pratique du Qi Gong le Matin de 10h30 à 11h45

Où ? Au bords de la Leyre sur la magnifique plage de l’Ourcq d’Eyre.

Horaire de 10h30 à 12h à L’Ourcq d’Eyre

Dates Le Mercredi 15/07, Vendredi 17/07, Mardi 21/07 ,

Vendredi 24/07 et Jeudi 30/07

(En Salle en cas de pluie)

Nous pratiquerons le Qi Gong du Coeur, une méthode particulièrement adaptées à l’été, favorisant la circulation du sang et l’apaisement du mental.

Pensez à porter une tenue et des chaussures souples, une bouteille d’eau, au besoin de l’anti-moustiques. .

plage de l’Ourcq d’Eyre Route de Belhade, 40410 Moustey Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 80 82 assoqirou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES

Energy Awakenings in Moustey and Pissos! QI GONG

À la carte, by advance reservation at:

06 14 02 80 82 or email: assoqirou@gmail.com

In July: Qi Gong sessions from 10:30 a.m. to 11:45 a.m.

Where? Ourcq d’Eyre Beach.

July Dates: Wednesday the 15th, Friday the 17th, Tuesday the 21st, Friday the 24th, Thursday the 30th

L’événement QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES Moustey a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur Haute Lande