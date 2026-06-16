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QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES plage de l’Ourcq d’Eyre Moustey

QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES plage de l’Ourcq d’Eyre Moustey

QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES plage de l’Ourcq d’Eyre Moustey mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : plage de l'Ourcq d'Eyre

Adresse : Route de Belhade, 40410 Moustey

Ville : 40410 Moustey

Département : Landes

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 12.5 12.5 24 Tarif réduit

Moustey

QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES

plage de l’Ourcq d’Eyre Route de Belhade, 40410 Moustey Moustey Landes

Tarif : 12.5 – 12.5 – 24 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:45:00

Date(s) :
2026-07-15

Les Réveils énergétiques à Moustey et à Pissos ! QI GONG
A la Carte, sur Réservation préalable au
06 14 02 80 82 ou email assoqirou@gmail.com
En Juillet Pratique du Qi Gong de 10h30 à 11h45
Où ? Plage de l’Ourcq d’Eyre.
Dates JUILLET:Mercredi 15,Vendredi 17, Mardi 21, Vendredi 24, Jeudi 30
C’est bientôt notre Rendez-vous pour les pratiques énergétiques d’été !
Les Réveils énergétiques seront cet été à Moustey et à Pissos !
à la Carte ! Sur Réservation préalable au
06 14 02 80 82 ou email assoqirou@gmail.com
Quand ? En Juillet Pratique du Qi Gong le Matin de 10h30 à 11h45
Où ? Au bords de la Leyre sur la magnifique plage de l’Ourcq d’Eyre.
Horaire de 10h30 à 12h à L’Ourcq d’Eyre
Dates Le Mercredi 15/07, Vendredi 17/07, Mardi 21/07 ,
Vendredi 24/07 et Jeudi 30/07
(En Salle en cas de pluie)
Nous pratiquerons le Qi Gong du Coeur, une méthode particulièrement adaptées à l’été, favorisant la circulation du sang et l’apaisement du mental.
Pensez à porter une tenue et des chaussures souples, une bouteille d’eau, au besoin de l’anti-moustiques.   .

plage de l’Ourcq d’Eyre Route de Belhade, 40410 Moustey Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 80 82  assoqirou@gmail.com

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English : QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES

Energy Awakenings in Moustey and Pissos! QI GONG
À la carte, by advance reservation at:
06 14 02 80 82 or email: assoqirou@gmail.com
In July: Qi Gong sessions from 10:30 a.m. to 11:45 a.m.
Where? Ourcq d’Eyre Beach.
July Dates: Wednesday the 15th, Friday the 17th, Tuesday the 21st, Friday the 24th, Thursday the 30th

L’événement QIGONG LES RÉVEILS ÉNERGETIQUES Moustey a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur Haute Lande

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