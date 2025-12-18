QiGong

Mortroux Creuse

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23

Qi Gong

Les lundis 18h à 19h à Mortroux.

Pratique énergétique chinoise qui s’apparente à une forme de gymnastique douce et en conscience. Accessible de 14 à 104 ans. Possibilité de démarrer à tout moment de l’année

Paiement au trimestre ou à la séance.

Le Qi Gong, c’est quoi?

Ensemble de pratiques issues de la culture et médecine traditionnelle chinoise: auto-massages, déblocages articulaires, mouvements, postures, sons, exercices de respiration…

Apparenté à une forme de gymnastique douce, il se pratique avec lenteur, souplesse et intériorité et peut donc être pratiqué à tout âge.

La pratique régulière va permettre

– de libérer les tensions musculaires et articulaires,

– d’harmoniser et réguler nos émotions en agissant sur les organes internes,

– de renforcer le système immunitaire et notre vitalité

– de développer la présence et calme intérieur .

Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 15 58 85 murmure@emailasso.net

