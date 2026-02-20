QIGONG Nettoyage physique et émotionnel Gymnase Pesmes

QIGONG Nettoyage physique et émotionnel

Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Le Qigong, art corporel ancestral chinois nous aide à prendre soin de notre corps, de notre esprit et à les harmonise ensemble.

Ce sont des mouvements amples et doux, des étirements, des respirations, des auto-massages, des relaxations, de la méditation.

Des journées pour s’occuper de soi se centrer, s’équilibrer, évacuer les tensions nerveuses, gérer les émotions excessives. .

Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 52 08 54 cat.chandon@gmail.com

English : QIGONG Nettoyage physique et émotionnel

