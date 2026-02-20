QIGONG Nettoyage physique et émotionnel Gymnase Pesmes
QIGONG Nettoyage physique et émotionnel Gymnase Pesmes dimanche 8 mars 2026.
Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Le Qigong, art corporel ancestral chinois nous aide à prendre soin de notre corps, de notre esprit et à les harmonise ensemble.
Ce sont des mouvements amples et doux, des étirements, des respirations, des auto-massages, des relaxations, de la méditation.
Des journées pour s’occuper de soi se centrer, s’équilibrer, évacuer les tensions nerveuses, gérer les émotions excessives. .
Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
L’événement QIGONG Nettoyage physique et émotionnel Pesmes a été mis à jour le 2026-02-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY