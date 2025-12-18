QiGong Seance d’essai

Mortroux Creuse

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-19

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26

Qi Gong Séances d’essais

Lundi 5 Janvier 18h

Parce que prendre soin de soi peut se décider à tout moment de l’année, l’association Murmures propose une nouvelle séance d’essai de Qi Gong en janvier.

En cette période d’hiver, les organes reins et vessie sont particulièrement sollicités. Les mouvements viendront donc renforcer ces organes et la colonne vertébrale, et ainsi soutenir notre système immunitaire et notre énergie vitale. .

Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 15 58 85 murmure@emailasso.net

