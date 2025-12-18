QiGong Seance d’essai Mortroux
QiGong Seance d’essai Mortroux lundi 5 janvier 2026.
QiGong Seance d’essai
Mortroux Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26
Qi Gong Séances d’essais
Lundi 5 Janvier 18h
Parce que prendre soin de soi peut se décider à tout moment de l’année, l’association Murmures propose une nouvelle séance d’essai de Qi Gong en janvier.
En cette période d’hiver, les organes reins et vessie sont particulièrement sollicités. Les mouvements viendront donc renforcer ces organes et la colonne vertébrale, et ainsi soutenir notre système immunitaire et notre énergie vitale. .
Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 15 58 85 murmure@emailasso.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : QiGong Seance d’essai
L’événement QiGong Seance d’essai Mortroux a été mis à jour le 2025-12-16 par Portes de la Creuse en Marche