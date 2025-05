PHILIPPE KATERINE / La Nuit Rose – QJ – Quartier Jeunes Paris, 7 juin 2025, Paris.

Le temps d’une nuit, Philippe Katerine métamorphose spectaculairement Quartier Jeunes. L’ancienne mairie du 1er arrondissement se pare de trois Monsieur Rose, sculptures gonflables géantes atteignant 5 mètres de hauteur, qui contrastent joyeusement avec l’architecture classique du bâtiment. Ces créatures roses et rebondies incarnent le « Mignonisme », mouvement artistique fondé par Philippe Katerine qui voit l’extraordinaire dans l’ordinaire et la beauté dans l’imperfection. Plus qu’une simple installation, c’est une véritable philosophie qui s’expose dans l’espace public. À l’intérieur, l’expérience se poursuit avec une dizaine de dessins originaux qui dévoilent l’univers créatif débordant de l’artiste. Ses œuvres, à la fois drôles et profondes, transforment le quotidien en poésie visuelle.

Cette double proposition artistique invite le public à porter un regard neuf sur notre environnement urbain et nos perceptions. Une expérience immersive, accessible et joyeuse qui réenchante la ville le temps d’une nuit.

Chanteur et acteur français reconnu, Philippe Katerine est aussi plasticien. Connu pour son ton décalé et sa démarche iconoclaste, il a fondé son propre courant artistique, le « Mignonisme ».

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

Philippe Katerine investit Quartier Jeune aux couleurs du « mignonisme ».