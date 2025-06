Ateliers créatifs – Coloration sur le Thème de la Baignade QJ – Quartier Jeunes Paris 25 juin 2025

Au programme :

Une sélection de dessins originaux mettant en scène des

baignades à la mer, à la piscine ou au bord d’un lac.

baignades à la mer, à la piscine ou au bord d’un lac. Des conseils pour jouer avec les nuances de bleu, les

reflets de l’eau, et les textures du soleil.

reflets de l’eau, et les textures du soleil. Un espace convivial pour laisser libre cours à

l’imagination : on peut ajouter des personnages, des animaux marins ou

même inventer des scènes fantastiques autour de la baignade !

Objectifs :

Développer la créativité et la motricité fine

Découvrir le plaisir de l’expression artistique

Partager un moment relaxant et joyeux autour d’un thème

estival et rafraîchissant

Laissez-vous inspirer par les

éclaboussures, les plongeons et les sourires d’été… et donnez vie à vos plus

beaux souvenirs de baignade à travers la couleur !

25 juin à 14h30

30 juillet à 14h30

Du mercredi 25 juin 2025 au mercredi 30 juillet 2025 :

lundi, mercredi

de 14h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-25T17:30:00+02:00

2025-06-25T15:30:00+02:00_2025-06-25T17:30:00+02:00;2025-06-30T15:30:00+02:00_2025-06-30T17:30:00+02:00;2025-07-02T15:30:00+02:00_2025-07-02T17:30:00+02:00;2025-07-07T15:30:00+02:00_2025-07-07T17:30:00+02:00;2025-07-09T15:30:00+02:00_2025-07-09T17:30:00+02:00;2025-07-14T15:30:00+02:00_2025-07-14T17:30:00+02:00;2025-07-16T15:30:00+02:00_2025-07-16T17:30:00+02:00;2025-07-21T15:30:00+02:00_2025-07-21T17:30:00+02:00;2025-07-23T15:30:00+02:00_2025-07-23T17:30:00+02:00;2025-07-28T15:30:00+02:00_2025-07-28T17:30:00+02:00;2025-07-30T15:30:00+02:00_2025-07-30T17:30:00+02:00

fin : 2025-07-30T19:30:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

Plongez dans l’univers rafraîchissant de l’été avec notre atelier de coloration artistique autour du thème de la baignade ! Destiné aux petits comme aux grands, cet atelier ludique invite à explorer les couleurs de l’eau, du sable chaud, des maillots colorés et des jeux d’été à travers une série d’illustrations à colorier.