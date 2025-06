Agora à QJ sur l’engagement associatif et citoyen des jeunes QJ – Quartier Jeunes Paris 25 juin 2025

Dans le cadre des Agoras du CAP, le Carrefour des Associations Parisiennes vous invite à QJ mercredi 25 juin de 18h à 20h pour une table ronde sur l’engagement associatif et citoyen des jeunes.

Rencontrez des jeunes engagé·e·s

Apprenez-en plus sur leurs motivations et leurs moyens d’actions

et leurs Découvrez comment la Ville de Paris soutient les initiatives des jeunes engagé·e·s

️ Agora : « L’engagement associatif et citoyen des jeunes »

Date : Mercredi 25 juin de 18h à 20h

Lieu : QJ – 4 place du Louvre, Paris 1er(salle de conférence)Pour vous inscrire cliquez ici et complétez le formulaire : Inscription Agora L’Engagement associatif et citoyen des jeunes

Intervenant·e·s :

Thomas Comtet (directeur

général de Trouve ta Voix)

Maëlle Darnis (membre du Conseil Parisien de la

Jeunesse)

Thomas Camara (Coordinateur des projets de Sytteen)

Fab (administrateur de MAG

jeunes LGBT+)

Lucie Massé (chargée de mission insertion engagement des

jeunes chez Animafac)

Le mercredi 25 juin 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Inscription à l’Agora sur l’Engagement associatif et citoyen des jeunes

Tout public.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

+33155782930 capcontact@paris.fr https://twitter.com/CarrefourAsso

Dans un monde en perpétuelle évolution, les jeunes parisien·ne·s s’emparent des grands enjeux de notre société : à travers leurs engagements citoyens et associatifs, ils et elles façonnent les solutions de demain. Venez découvrir leurs voix, leurs actions et leur vision d’un avenir commun.