Forum de l’alternance 2025 du CIDJ – QJ – Quartier Jeunes Paris, 16 mai 2025, Paris.

Les jeunes seront reçus en entretien de recrutement par les employeurs. Des offres seront proposées pour des métiers qui recrutent du CAP à bac +5 dans de nombreux secteurs : commerce, logistique, vente et relation client, marketing, mobilités & transports, santé, services financiers et conseils…

Du coaching pour son parcours et sa vie pratique

Les jeunes pourront également trouver des solutions pour leur parcours de formation ainsi que des questions de logement, santé et droit auprès de professionnels du CIDJ et de ses partenaires spécialisés… et être conseillés pour affuter leurs arguments avant les entretiens avec les entreprises.

Le vendredi 16 mai 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

https://www.facebook.com/CIDJParis/

30 entreprises proposeront 500 offres de postes en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation au Forum de l’Alternance du CIDJ, en partenariat avec l’ANAF et les opérateurs de compétences Atlas, Opco Mobilités, Opcommerce et Opco Santé, vendredi 16 mai 2025, à QJ, Paris 1er.