Qonbine Léruine en concert La Coccinelle Allègre

Qonbine Léruine en concert

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Les frigos connectés et les volets intelligents ne vous donnent plus de bonheur ? Alors venez plutôt écouter chanter Qonbine Léruines !

Elle vous attend pour taquiner les agences immobilières et autres rouages du capitalisme.

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

Are connected fridges and smart shutters no longer making you happy? Then come and listen to Qonbine Léruines sing!

She’s waiting to tease real estate agencies and other cogs of capitalism.

