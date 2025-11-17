QSE dans l’industrie ADISSEO Commentry

QSE dans l’industrie Lundi 17 novembre, 09h00 ADISSEO Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Echange sur les pratiques industrielles de l’entreprise ADISSEO avec les élèves de baccalauréat professionnel production industrielle en pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique, autour des problématiques de Qualité, sécurité et Environnement.

L’entreprise propose aux élèves de réfléchir à ces 3 thématiques, sur des exemples très concrets au sein du site industriel d’ADISSEO à Commentry. Les élèves feront un retour de leurs recherches en Février/Mars 2026

ADISSEO 2 rue Marcel Lingot 03600 COMMENTRY Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Réflexion sur les problématiques QSE ADISSEO QSE