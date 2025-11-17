QSE dans l’industrie ADISSEO Commentry
QSE dans l’industrie ADISSEO Commentry lundi 17 novembre 2025.
Echange sur les pratiques industrielles de l’entreprise ADISSEO avec les élèves de baccalauréat professionnel production industrielle en pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique, autour des problématiques de Qualité, sécurité et Environnement.
L’entreprise propose aux élèves de réfléchir à ces 3 thématiques, sur des exemples très concrets au sein du site industriel d’ADISSEO à Commentry. Les élèves feront un retour de leurs recherches en Février/Mars 2026
ADISSEO 2 rue Marcel Lingot 03600 COMMENTRY Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Réflexion sur les problématiques QSE ADISSEO QSE