Qu4tre à 4 et Rotomagus Petit-Caux

Qu4tre à 4 et Rotomagus

Salle Arnaud Beltrame Berneval-le-Grand Petit-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

Deux quatuors de trombones pour deux concerts !

Originaires du Pas-de-Calais, les quatre trombonistes de l’ensemble Qu4tre à 4, aujourd’hui professeurs en conservatoires, proposent un programme éclectique mêlant transcriptions et œuvres originales.

Ils seront pour l’occasion accompagnés par la classe des élèves de l’Orchestre à l’école cuivre de Petit-Caux. .

Salle Arnaud Beltrame Berneval-le-Grand Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 58 reservation@conservatoiredieppe.fr

