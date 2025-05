QUADRATURE – Galerie Menil’8 8 rue Boyer Paris 75020 Paris, 30 juin 2025, Paris.

QUADRATURE Galerie Menil’8 8 rue Boyer Paris 75020 Paris 30 juin – 6 juillet entrée libre vernissage le 1er juillet à partir de 18h00

exposition de peinture, dessin, sculpture et installation

Quadrature réunit quatre artistes ,quatre langages plastiques pour une exploration commune.

Cadrer,dériver,recomposer;l’espace est à la fois un terrain de jeu et un défi.

L’exposition propose un dialogue entre formes,ecritures et perceptions.

**VERNISSAGE MARDI 1er JUILLET à partir de 18h00**

Début : 2025-06-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-06T20:00:00.000+02:00

