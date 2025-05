JEAN-LUC VERNA / Aux oubliées et oubliés ! – Quai de l’arsenal Paris, 7 juin 2025, Paris.

Sculpture

Fichée dans le sol de l’Arsenal, cette baguette n’est pas magique. Tel un souvenir qu’on voudrait enterrer, une part de mémoire oubliée, elle surgit de terre pour appeler à se remémorer. Apanage des fées, la baguette étoilée offre une face noire mat et une face miroitante, évoquant autant les heures sombres de l’Histoire que l’espoir et la lumière. Penchée vers les visiteuses et visiteurs, l’ombre portée qu’elle dessine peut apparaître autant comme un abri que comme une menace que l’Histoire ne se répète.

Né en 1966, Jean-Luc Verna est un artiste pluridisciplinaire, dessinateur, danseur, chanteur… Si le dessin constitue la colonne vertébrale de son œuvre, il place également le corps – et le sien notamment – au centre de son travail. Entre culture savante et culture populaire, son œuvre est jalonnée de références artistiques, mythologiques, cinématographiques et musicales qu’il manie toujours avec un humour singulier et une ambiguïté bienveillante.

Cette œuvre est une commande publique de la Ville de Paris, en lien avec l’association « Les Oublié·e·s de la mémoire ».

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 06h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T07:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T09:00:00+02:00

Quai de l’arsenal Rue de l’Arsenal 75004 Paris

Mémorial évoquant la mémoire des persécutions homosexuelles et LGBTQIA+.