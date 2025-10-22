Quai Dégust’ Polisot

3 place de la gare Polisot Aube

19:00:00

Quai Dégust’ à la découverte des distilleries locales, présenté par Alexandre Moutard, distillateur de la Maison Moutard et Matthieu Schick, distillateur à la Microbrasserie La Roof.

La Maison Moutard, implantée à Buxeuil distille depuis des générations. La Microbrasserie La Roof, a étendu son offre en proposant depuis peu, des produits issus de la distillation. Venez découvrir les liens entre ces deux maisons, mais aussi leurs univers singuliers au travers de certains de leurs produits emblématiques.

Tarif 30€ comprenant une dégustation commentée de 5 liqueurs & spiritueux accompagnés de 5 bouchées dans l’esprit d’un accord mets & spiritueux

Réservation jusqu’au samedi 18 octobre

Durée 3h

Chacune des soirées dégustations est proposée pour un nombre minimum de 10 participants et maximum de 20, l’association se réserve le droit d’annuler en cas de réservation insuffisante. Merci de réserver auprès de l’association Quai des Arts: laurie@laiguillage.org 30 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

