Quai Dégust’

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 22:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Quai Dégust’ met ses vignerons partenaires à l’honneur.

Présents aux côtés de l’association depuis plusieurs années, nos partenaires nous permettent d’exister année après année. Au travers de cette soirée dégustation, vous découvrirez les cuvées de cinq d’entre eux. Une manière pour nous de mettre en avant le travail de ces vignerons le temps d’une soirée et pour vous, de découvrir une partie de ceux qui nous soutiennent depuis plusieurs années.

Durée Environ 3h

Tarif 35€ pers comprenant une dégustation commentée de 5 vins de Champagne accompagnés de 5 bouchées dans l’esprit d’un accord mets & champagne

Réservation jusqu’au 21 mars

Chacune des soirées dégustations est proposée pour un nombre minimum de 10 participants et maximum de 20, l’association se réserve le droit d’annuler en cas de réservation insuffisante. Merci de réserver auprès de l’association Quai des Arts laurie@laiguillage.org 35 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quai Dégust’ Polisot a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne