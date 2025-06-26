Quai des Artistes Quai des Moulins Cassis

Du 26/06 au 31/08 tous les jours de 19h à 0h.

Du 06/09 au 28/09/2025 les week-ends de 18h30 à 0h. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-08-31 00:00:00

2025-06-26 2025-09-06

Du 26 juin au 31 août et les week-ends en septembre, une multitude d’artistes peintres, photographes, portraitistes, caricaturistes et dessinateurs exposent et vendent leurs œuvres dans une ambiance conviviale et artistique. , de 18h30 à minuit.

Parallèlement, les places Baragnon et Clémenceau accueillent le Marché Artisanal Nocturne, où artisans et créateurs locaux proposent divers produits bijoux, poteries, textiles, objets de décoration et spécialités régionales (uniquement en juillet-août). .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

From June 26 to August 31 and weekends in September, a host of artists painters, photographers, portrait artists, caricaturists and cartoonists exhibit and sell their work in a friendly, artistic atmosphere. Open from 6.30pm to midnight.

German :

Vom 26. Juni bis zum 31. August und an den Wochenenden im September stellt eine Vielzahl von Künstlern Maler, Fotografen, Porträtmaler, Karikaturisten und Zeichner ihre Werke in einer freundlichen und künstlerischen Atmosphäre aus und verkauft sie. Die Ausstellung ist von 18.30 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Italiano :

Dal 26 giugno al 31 agosto e nei fine settimana di settembre, una serie di artisti pittori, fotografi, ritrattisti, caricaturisti e fumettisti esporranno e venderanno le loro opere in un’atmosfera amichevole e artistica. aperto dalle 18.30 a mezzanotte.

Espanol :

Del 26 de junio al 31 de agosto y los fines de semana de septiembre, numerosos artistas -pintores, fotógrafos, retratistas, caricaturistas y dibujantes- expondrán y venderán sus obras en un ambiente acogedor y artístico. abierto de 18.30 a 24.00 horas.

