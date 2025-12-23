Quai du polar Saint-Jean-Brévelay

Quai du polar Saint-Jean-Brévelay samedi 21 février 2026.

Quai du polar

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Samedi 21 février quai du polar organisé par la librairie à la salle du Vertin   .

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 54 53 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quai du polar Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE