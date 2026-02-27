Quai Roxane casino des Vins Quai Cyrano Bergerac

Quai Roxane casino des Vins

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

À l’occasion de la 3ème édition de Quai Roxane, l’association So Femme & Vin organise dans l’Espace Vin un Casino des Vins .

Gratuit & sans réservation. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quai Roxane casino des Vins

L’événement Quai Roxane casino des Vins Bergerac a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides