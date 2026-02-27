Quai Roxane concert Blue Lemon Tree Quai Cyrano Bergerac

Quai Roxane concert Blue Lemon Tree

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

À l’occasion de la 3ème édition de Quai Roxane, concert du groupe Blue Lemon Tree.

Ce trio revisite des classiques pop français et internationaux, des années 70 à aujourd’hui, pour une soirée conviviale et pleine d’énergie.

Gratuit & sans réservation • Concert à partir de 19h30 .

