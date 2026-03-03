Quai Roxane diffusion de Queen Blood Quai Cyrano Bergerac

Quai Roxane diffusion de Queen Blood

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

2026-03-07

2026-03-07

2026-03-07

À l’occasion de la 3ème édition de Quai Roxane, la Micro-Folie de la CAB propose la diffusion Queen Blood”, spectacle de danse chorégraphié par Ousmane Sy. Ode à la féminité, Queen Blood, spectacle pour sept danseuses portées par une énergie folle et une technicité d’exception, fait souffler un vent d’allégresse et de liberté.

D’abord dans l’ombre, les interprètes jouent des codes masculins du hip-hop pour mieux s’en émanciper. Puissantes, elles s’imposent et rayonnent sur des morceaux de house music. Traversée par des rythmes africains et l’esprit du clubbing, cette danse flirte avec la grâce aérienne et la puissance d’une street dance pulsionnelle. D’origine malienne et sénégalaise, Ousmane Sy, figure phare du mouvement hip-hop, est décédé en décembre 2020, il avait quarante-cinq ans.

À partir de 8 ans. Gratuit & sur réservation .

