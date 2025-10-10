Quairo MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Quairo MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 10 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

10€ | 8€

Concert de Flamenco Fusion dans le cadre du FESTIVAL Le GRAND SOUFFLET

Authentique fusion entre le flamenco, la musique turque et les influences orientales, leurs compositions enrichies de sonorités électroniques constituent un territoire unique d’expression multiculturelle. La danse y tient une place essentielle, comme un instrument à part entière.

Pour les 5 membres de Qairo, le voyage est essentiel à la création, la diversité est une richesse et la musique fédère les peuples. Leurs morceaux sont le fruit d’un métissage élaboré où les styles s’entremêlent harmonieusement. Nous sommes transportés sur une Route des épices contemporaine où le chant en espagnol cohabite avec l’oud et la clarinette turque, sur fond de grooves dansants. Une musique sans frontières – entre Israël Fernández, Ladaniva et Balkan Beat Box – qui s’exprime sur scène tout autant que sur disque.

Début : 2025-10-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T22:00:00.000+02:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine