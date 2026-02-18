Quais du polar | Rencontre avec l’auteur Niko TACKIAN Théâtre Allégro Miribel
Quais du polar | Rencontre avec l’auteur Niko TACKIAN
Théâtre Allégro Place de la République Miribel Ain
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Fan des polars de Niko TACKIAN ou envie de découvrir ses thrillers psychologiques, sombres et haletants? Venez à sa rencontre le temps d’une soirée!
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace* à l’occasion de la parution de son roman Le hameau
.
Théâtre Allégro Place de la République Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes coordination@bibliotheques-ccmp.fr
L’événement Quais du polar | Rencontre avec l’auteur Niko TACKIAN Miribel a été mis à jour le 2026-02-18 par Dombes Côtière Tourisme