Quais du polar | Rencontre avec l’auteur Niko TACKIAN Théâtre Allégro Miribel

Quais du polar | Rencontre avec l’auteur Niko TACKIAN

Théâtre Allégro Place de la République Miribel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Fan des polars de Niko TACKIAN ou envie de découvrir ses thrillers psychologiques, sombres et haletants? Venez à sa rencontre le temps d’une soirée!

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace* à l’occasion de la parution de son roman Le hameau

.

Théâtre Allégro Place de la République Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes coordination@bibliotheques-ccmp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you a fan of Alexis LAIPSKER’s thrillers or would you like to discover his eclectic world? Come and meet him for an afternoon!



The meeting will be followed by a performance of La démembrée by the Sans faire de bruit company.

L’événement Quais du polar | Rencontre avec l’auteur Niko TACKIAN Miribel a été mis à jour le 2026-02-18 par Dombes Côtière Tourisme