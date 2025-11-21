Qualif WIBA Alençon

Qualif WIBA

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Dans le cadre du festival Cultures Urbaines, en partenariat avec Zone 61

Qualification WIBA France 2025 dans le lieu mythique de la luciole, après une tournée mondiale de qualifications, c’est l’ultime étape ! La dernière chance pour une équipe de se glisser dans le top 8 de la grande finale mondiale qui aura lieu le 22 novembre à Anova.

La qualification est ouverte à tous les danseurs qui souhaitent participer, elle se déroulera sous forme de battle 2vs2. Les inscriptions pour les danseurs se font auprès de l’association zone 61 (www.zone61.fr) ou sur place le jour J.

L’évènement est gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles (jauge très limitée) ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

