Qualification éliminatoires triplette mixtes

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

La pétanque cheminote vous propose les qualifications éliminatoires triplette mixtes !

Repas sur place pour les participants.

Rendez-vous dimanche 15 mars au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.

Toutes les informations sur www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pétanque cheminote invites you to the mixed triplet qualifiers!

Lunch on site for participants.

L’événement Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)