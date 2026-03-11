Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac d’Aveyron

Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac-le-Château Sévérac d'Aveyron 2026-03-15

Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac d’Aveyron dimanche 15 mars 2026.

Qualification éliminatoires triplette mixtes

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

La pétanque cheminote vous propose les qualifications éliminatoires triplette mixtes !
Repas sur place pour les participants.
Rendez-vous dimanche 15 mars au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac. 

Toutes les informations sur www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr   .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie  

English :

The pétanque cheminote invites you to the mixed triplet qualifiers!
Lunch on site for participants.

L’événement Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

