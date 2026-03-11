Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac d’Aveyron
Qualification éliminatoires triplette mixtes Sévérac d’Aveyron dimanche 15 mars 2026.
Qualification éliminatoires triplette mixtes
Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
La pétanque cheminote vous propose les qualifications éliminatoires triplette mixtes !
Repas sur place pour les participants.
Rendez-vous dimanche 15 mars au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.
Toutes les informations sur www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr .
Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
English :
The pétanque cheminote invites you to the mixed triplet qualifiers!
Lunch on site for participants.
