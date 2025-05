Qualification National Tennis Cup 2025 – Méribel Centre Les Allues, 31 mai 2025 07:00, Les Allues.

Savoie

Qualification National Tennis Cup 2025 Méribel Centre Le Bois d’Arbin Les Allues Savoie

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-05-31

Le Tennis Club Méribel accueille une épreuve de qualification du plus grand tournoi amateur au monde, la National Tennis Cup 2025.

.

Méribel Centre Le Bois d’Arbin

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 62 28 08

English :

The Tennis Club Méribel is hosting a qualifying event for the world’s biggest amateur tournament, the National Tennis Cup 2025.

German :

Der Tennis Club Méribel ist Gastgeber einer Qualifikationsrunde für das größte Amateurturnier der Welt, den National Tennis Cup 2025.

Italiano :

Il Tennis Club Méribel ospita un evento di qualificazione per il più grande torneo amatoriale del mondo, la National Tennis Cup 2025.

Espanol :

El Tennis Club Méribel acoge una prueba clasificatoria para el torneo amateur más importante del mundo, la Copa Nacional de Tenis 2025.

L’événement Qualification National Tennis Cup 2025 Les Allues a été mis à jour le 2025-05-19 par Méribel Tourisme