Qualifications pour le grand tournoi de puzzle interbibliothèques à la bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar Paris
Qualifications pour le grand tournoi de puzzle interbibliothèques à la bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 11 octobre 2025.
Constituez votre équipe et venez affronter les autres équipes pour tenter de finir votre puzzle en premier
- Réalisation d’un puzzle de 500 pièces par équipe de 4 personnes – le samedi 11 octobre à 16h, à la bibliothèque Assia Djebar
- L’équipe finaliste sera automatiquement qualifiée pour le tournoi interbibliothèques (1000 pièces) par équipe de 4 – le samedi 22 novembre à 16h, à la bibliothèque Assia Djebar
5 puzzles identiques, 5 équipes, 1 seule victoire
Constituez votre équipe de 4 ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour vous qualifier pour la finale, et tenter de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !
Le samedi 11 octobre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T19:00:00+02:00
fin : 2025-10-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T16:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis