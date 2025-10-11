Qualifications pour le grand tournoi de puzzle interbibliothèques à la bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar Paris

Constituez votre équipe et venez affronter les autres équipes pour tenter de finir votre puzzle en premier

Réalisation d’un puzzle de 500 pièces par équipe de 4 personnes – le samedi 11 octobre à 16h, à la bibliothèque Assia Djebar

L’équipe finaliste sera automatiquement qualifiée pour le tournoi interbibliothèques (1000 pièces) par équipe de 4 – le samedi 22 novembre à 16h, à la bibliothèque Assia Djebar



5 puzzles identiques, 5 équipes, 1 seule victoire

Constituez votre équipe de 4 ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour vous qualifier pour la finale, et tenter de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis