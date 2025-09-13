Qualifications tournoi FC Espace Philippe Auguste Vernon

samedi 13 septembre 2025

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

14:00:00

17:00:00

2025-09-13

Tournoi FC inter-quartiers qualifications médiathèque (à partir de 12 ans)

Viens tenter ta chance avec le ballon sur le jeu vidéo FC. Seuls les meilleurs se qualifieront pour la finale inter-quartiers du 27 septembre…

A partir de 12 ans.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

