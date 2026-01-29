QUALIFIER 2** Sainte-Foy-Tarentaise

QUALIFIER 2**

Station Sainte-Foy-Tarentaise Savoie

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Le Freeride World Tour Qualifier est le circuit de référence pour les riders adultes en quête d’excellence. Véritable tremplin vers l’élite, il offre aux meilleurs compétiteurs l’opportunité d’accéder au mythique Freeride World Tour.

Station Sainte-Foy-Tarentaise 73640 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 95 19 colin.waeckel@evolution2.com

English : qualifier 2**

The Freeride World Tour Qualifier is the benchmark circuit for adult riders in search of excellence. A veritable springboard to the elite, it offers the best competitors the opportunity to join the legendary Freeride World Tour.

