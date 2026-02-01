Qualité de l’eau en Trégor Salle de l’estuaire Kerbors

Qualité de l’eau en Trégor

Salle de l’estuaire Bourg Kerbors Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Dominique Le Goux de l’association Eaux & Rivières de Bretagne présentera les enjeux de la disponibilité et de la qualité de l’eau dans le contexte du dérèglement climatique eaux souterraines, rivières et fleuves, zones humides, eau du robinet, eaux littorales. .

Salle de l’estuaire Bourg Kerbors 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 65 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Qualité de l’eau en Trégor Kerbors a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose