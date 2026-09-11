Informations pratiques

Quand Bashung et Higelin s’emmêlent LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 4 octobre, 16h30

Un concert où l’élégance rock d’Higelin et la poésie nocturne de Bashung se rencontrent, pour un hommage vibrant à deux artistes essentiels de la chanson française…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-04T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00.000+02:00

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LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Hérault



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