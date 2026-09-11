AGENDA · Hérault
Quand Bashung et Higelin s’emmêlent LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault
dimanche 4 octobre 2026 · LA GERBE, Montpellier (Hérault) · Hérault
Informations pratiques
Quand Bashung et Higelin s’emmêlent LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 4 octobre, 16h30
Un concert où l’élégance rock d’Higelin et la poésie nocturne de Bashung se rencontrent, pour un hommage vibrant à deux artistes essentiels de la chanson française…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-04T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-04T18:00:00.000+02:00
1
LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Hérault
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Hérault
- Le Cellier du Pic fait son cinéma Saint-Gély-du-Fesc 11 septembre 2026
- LES LADIES DU CAP LE CAP D’AGDE Agde 12 septembre 2026
- VILLAGE DES ASSOCIATIONS Juvignac 12 septembre 2026
- BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER Fos 12 septembre 2026
- LGBTQQ2IAAP, KÉZAKO ? Ceyras 12 septembre 2026