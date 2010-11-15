Quand Bashung et Higelin s’emmêlent LA GERBE MONTPELLIER

Informations pratiques

Un concert où l’élégance rock d’Higelin et la poésie nocturne de Bashung se rencontrent, pour un hommage vibrant à deux artistes essentiels de la chanson française…

Au début des années 1970, Alain Bashung et Jacques Higelin se croisent régulièrement dans les mêmes cercles artistiques parisiens. Ils fréquentent les scènes rock et chansons alternatives, partagent des musiciens, des producteurs, et surtout un même esprit de liberté.

Sans jamais former de duo officiel, une profonde estime les lie : goût du risque, refus de la chanson formatée, importance du verbe et de la scène. Higelin, l’aîné, ouvre la voie d’une chanson rock, théâtrale et affranchie ; Bashung en prolonge l’élan avec une écriture plus sombre et introspective.

Plus qu’une collaboration, une véritable parenté artistique.

C’est tout cela que vous allez retrouver dans le spectacle « Quand Bashung et Higelin s’emmêlent »

Denis chante Higelin, Bernard chante Bashung et parfois, ça s’inverse et ça s’emmêle…

Denis Gourdin (chant, guitare), Bernard Roques (chant, guitare), Eric Pastor (guitare)