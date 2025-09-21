« Quand Blieux était une calanque », balade géologique Blieux Blieux
« Quand Blieux était une calanque », balade géologique Blieux Blieux dimanche 21 septembre 2025.
« Quand Blieux était une calanque », balade géologique Dimanche 21 septembre, 09h00 Blieux Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Venez explorer avec nous les trésors géologiques de Blieux lors d’une balade passionnante organisée par l’association ABCDE.
Rendez-vous convivial à la place du village pour partager ensemble ce moment unique.
N’oubliez pas votre pique-nique, nous partagerons un repas chaleureux au cœur de la nature.
Rejoignez-nous pour une journée de découvertes, de partage et de bonne humeur !
Informations : 06 64 62 58 12
Ou Accueil Office de Tourisme Intercommunal à Saint-André-les-Alpes : 04 92 89 02 39
saintandrelesalpes@verdontourisme.com
Blieux 04330 Blieux Blieux 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 34 27 64 http://www.ccapv.fr/alpes-provence-verdon/presentation/les-communes-membres-annuaire/b/blieux [{« link »: « mailto:saintandrelesalpes@verdontourisme.com »}] village parking
Venez explorer avec nous les trésors géologiques de Blieux lors d’une balade passionnante organisée par l’association ABCDE.
CCAPV