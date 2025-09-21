« Quand Blieux était une calanque », balade géologique Blieux Blieux

« Quand Blieux était une calanque », balade géologique Blieux Blieux dimanche 21 septembre 2025.

« Quand Blieux était une calanque », balade géologique Dimanche 21 septembre, 09h00 Blieux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez explorer avec nous les trésors géologiques de Blieux lors d’une balade passionnante organisée par l’association ABCDE.

Rendez-vous convivial à la place du village pour partager ensemble ce moment unique.

N’oubliez pas votre pique-nique, nous partagerons un repas chaleureux au cœur de la nature.

Rejoignez-nous pour une journée de découvertes, de partage et de bonne humeur !

Informations : 06 64 62 58 12

Ou Accueil Office de Tourisme Intercommunal à Saint-André-les-Alpes : 04 92 89 02 39

saintandrelesalpes@verdontourisme.com

Blieux 04330 Blieux Blieux 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 34 27 64 http://www.ccapv.fr/alpes-provence-verdon/presentation/les-communes-membres-annuaire/b/blieux [{« link »: « mailto:saintandrelesalpes@verdontourisme.com »}] village parking

Venez explorer avec nous les trésors géologiques de Blieux lors d’une balade passionnante organisée par l’association ABCDE.

CCAPV