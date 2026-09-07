Quand catholiques et protestants vivaient ensemble à Loudun 1555-1787 Salle des Fêtes de la Mairie Loudun

vendredi 12 février 2027 · Salle des Fêtes de la Mairie · Loudun

Informations pratiques

Loudun

Quand catholiques et protestants vivaient ensemble à Loudun 1555-1787

Salle des Fêtes de la Mairie 1 Rue Gambetta Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 18:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Par Michel Ravoisier .

Salle des Fêtes de la Mairie 1 Rue Gambetta Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com

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English : Quand catholiques et protestants vivaient ensemble à Loudun 1555-1787

L’événement Quand catholiques et protestants vivaient ensemble à Loudun 1555-1787 Loudun a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais