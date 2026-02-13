Quand c’est gratuit c’est toi le produit !, Bibliothèque patrimoniale et d’étude – Provisoire Colette, Dijon

Quand c’est gratuit c’est toi le produit ! Vendredi 24 avril, 18h30 Bibliothèque patrimoniale et d’étude – Provisoire Colette Côte-d’Or

Applications gratuites, réseaux sociaux, IA génératives… Derrière la promesse de services simples et accessibles se cache une réalité souvent méconnue : nos données personnelles sont au cœur du modèle économique du numérique. Pourquoi les services numériques les plus utilisés sont-ils gratuits ? Qui paie réellement le prix de cette gratuité ? Cet atelier-conférence interactif propose de décrypter, à travers des échanges, des démonstrations accessibles et des exemples concrets, le fonctionnement de l’intelligence artificielle générative et des algorithmes des réseaux sociaux. Comment apprennent-ils ? Que collectent-ils sur nous ? À quoi servent réellement ces données, et avec quels impacts sur nos choix, nos opinions et nos usages numériques ? Pensé comme un temps d’échange et de débat, l’atelier invite les participant·es à exercer leur esprit critique et à mieux comprendre les mécanismes de la « gratuité » en ligne. Il se conclura par des pistes concrètes pour mieux protéger ses données et reprendre la main sur sa vie numérique, avec, pour celles et ceux qui le souhaitent, un temps pratique consacré aux réglages de confidentialité sur leurs propres outils numériques.

Bibliothèque patrimoniale et d’étude – Provisoire Colette 3 Rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Apéro-débat sur la gratuité d’outils comme l’IA et l’utilisation des données par les GAFAM. Des solutions et alternatives pour s’y retrouver !