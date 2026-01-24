Quand Fifres et Tambours promènent les Boeufs Gras Gans

samedi 7 février 2026

Gans Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

2026-02-07

La Cie au pas du bœuf et l’agence amené présentent
Quand Fifres et Tambours promènent les Bœufs Gras !
Evocation historico-musicale de la fête des bœufs gras à Bazas.
Un très beau spectacle avec M. Guicheney Hubert au tambour et narration et M. Roux Sylvain au fifre et narration.

Suivi d’un repas (soupe, pot au feu, fromage et tarte)   .

Gans 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 09 07 11 

