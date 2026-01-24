Quand Fifres et Tambours promènent les Boeufs Gras

Gans Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La Cie au pas du bœuf et l’agence amené présentent

Quand Fifres et Tambours promènent les Bœufs Gras !

Evocation historico-musicale de la fête des bœufs gras à Bazas.

Un très beau spectacle avec M. Guicheney Hubert au tambour et narration et M. Roux Sylvain au fifre et narration.

Suivi d’un repas (soupe, pot au feu, fromage et tarte) .

Gans 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 09 07 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quand Fifres et Tambours promènent les Boeufs Gras

L’événement Quand Fifres et Tambours promènent les Boeufs Gras Gans a été mis à jour le 2026-01-21 par La Gironde du Sud