Quand Fifres et Tambours promènent les Boeufs Gras Gans samedi 7 février 2026.
Gans Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-07
2026-02-07
La Cie au pas du bœuf et l’agence amené présentent
Quand Fifres et Tambours promènent les Bœufs Gras !
Evocation historico-musicale de la fête des bœufs gras à Bazas.
Un très beau spectacle avec M. Guicheney Hubert au tambour et narration et M. Roux Sylvain au fifre et narration.
Suivi d’un repas (soupe, pot au feu, fromage et tarte) .
Gans 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 09 07 11
