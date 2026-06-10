Quand je ne dis rien, je chante encore ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 26 juin 2026.

Quand je ne dis rien, je chante encore ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 26 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. Une création collective mêlant théâtre et musique explore l’expression des émotions intérieures face à un monde perçu comme hypo-sensible

Création collective en musique

“Je rencontre des gens, je vais à des soirées, je travaille et je fais de mon mieux pour comprendre le monde qui m’entoure. Mais sincèrement, je trouve ce monde hypo-sensible alors que je suis plutôt hypersensible… Alors pendant que je fais bonne figure et que je porte un masque en société, dans ma tête, mes émotions s’expriment en chansons, et ça fait du bien.”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T22:00:00.000+02:00

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contact@adec-theatre-amateur.fr

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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