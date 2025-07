Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe samedi 23 août 2025.

Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 20:45:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

Date(s) :

2025-08-23

« Comment se construit-on en tant que jeune femme en regardant Dirty Dancing ? » / 5e année de tournée pour ce brillant seule-en-scène humoristique et sensible !

À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti, Chloé joue ses grandes déceptions et ses petites victoires, avec beaucoup d’autodérision, le sens du tragique, une chanson en yaourt, quelques personnages, et pas mal de danse lascive.

À 8 ans, elle découvre Dirty Dancing, et décide que quand elle sera grande elle sera comédienne pour vivre des histoires d’amour avec Patrick Swayze.

À 30 ans elle cofonde le collectif LES FILLES DE SIMONE, et crée C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde et les Secrets d’un gainage efficace qui connaissent un succès fou au Théâtre du Rond-Point et à Avignon.

À 39 ans (et demi), féministe et midinette, ou midiniste, ou féminette elle se lance allègrement dans son premier seule-en-scène.

En plein air.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

« How does watching Dirty Dancing shape you as a young woman? » / 5th year on tour for this brilliant, humorous and sensitive one-woman show!

German :

« Wie baut man sich als junge Frau auf, wenn man Dirty Dancing schaut? » / 5. Tourneejahr für dieses brillante, humorvolle und einfühlsame Solo-in-Szene!

Italiano :

« Come ti ha formato da giovane donna guardare Dirty Dancing? » / Quinto anno di tournée per questo brillante, umoristico e sensibile one-woman show!

Espanol :

« ¿Cómo te forma de joven ver Dirty Dancing? » / ¡5º año de gira de este brillante, humorístico y sensible espectáculo unipersonal!

L’événement Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Vallée de la Sarthe