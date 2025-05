Quand je serai petit.e Rencontres à hauteur d’enfants – Boulogne-sur-Mer, 12 mai 2025 07:00, Boulogne-sur-Mer.

Quand je serai petit.e

/ Rencontres à hauteur d’enfants 3e édition

Après deux touchantes éditions, le rendez-vous Quand je serai petit.e revient cette saison pour enchanter à nouveau petits et grands.

Rêvons et redessinons le monde ensemble avec les spectacles surprises du festival entre conte, musique, marionnettes et surtout poésie !

Les rencontres se renforceront lors des nombreux ateliers, petits jeux et goûters qui vous seront proposés.

En partenariat avec le pôle petite enfance, Le Quadrant réseau des bibliothèques, l’Ecole Municipale d’Art, le Musée, le Carré Sam et soutenu par les Cités Educatives.

Programme complet du festival

Lundi 12 mai

Atelier Crée ta propre dentelle !

Après avoir exploré les rêves de Petit Jean, viens illustrer ton propre rêve lors de cet atelier créatif ! Accessible aux tout-petits ainsi qu’à leurs parents, cet atelier offre un moment de complicité et de découverte. À travers cette activité, imagine et crée un univers unique où personnages à coller, tampons, et dentelles s’entremêlent.

17h

Ecole Municipale d’arts

A partir de 3 ans

Durée 50 minutes

Gratuit au 03 21 32 26 27

Mercredi 14 mai

Dada duo

Spectacle de la Cie les nouveaux ballets du Nord-Pas-de-Calais

« Dada n’a ni queue ni tête.

Dada colle, agrège, mélange… Dada se moque.

Et qui mieux que les enfants sont Dada ? »

Un danseur-marionnettiste et un contre-ténor performer nous plongent dans un monde imaginaire, un univers plastique joyeusement coloré et sonore portés par l’esprit Dada.

10h

Théâtre Monsigny La salle à l’italienne

A partir de 2 ans

Durée 35 min

Gratuit sur réservation

Billetterie Théâtre Monsigny au 03 21 87 37 15

Atelier Atelier créatif autour du fil et la toile d’araignée

10h

Bibludothèque Damrémont

Public familial

Gratuit au 03 21 80 97 08

Fil à Fil

Spectacle de la Cie les nouveaux ballets du Nord-Pas-de-Calais

« Fil à fil », à travers des représentations textiles en dentelle de papier, nous embarque dans les rêves de pe­tit Jean. Il nous invite à plonger dans ses tracas d’enfants à travers un théâtre d’images entre le kamishibaï japonais et le traditionnel théâtre de papier. Un monde métaphorique s’ouvre alors aux tous-petits et met des mots et des images sur des événements du quotidien pas toujours évident à nommer.

15h

EMA

A partir de 2 ans

Durée 20 min

Gratuit sur réservation

Billetterie Théâtre Monsigny au 03 21 87 37 15

Atelier Histoires créatives Enroulez le fil, déroulez le fil…. Après lecture de l’album « Cent petits chats » de Tomoko Ohmura et avec de jolis fils multicolores, fabrique une ribambelle de jolis petits minets colorés.

15h

Médiathèque du Sandettie

Dès 3 ans

Gratuit sur inscription au 03 21 10 12 70

Papotages

Dès 10h30 et jusque 18h (avec fermeture de 12 à 14h)

Echange et discussions, puzzles, origamis, coloriages, dessins, marionnettes, lectures et surtout … petit goûter.

Pour le petit plus des rendez-vous papotages de cette année, nous vous proposons une petite lecture de livre cocooning pour les plus petits (à 11h et 11h30 puis à 14h30, 15h et 15h30).

Théâtre Monsigny

Entrée libre sans réservations

Atelier Parcours du p’tit Monsigny Partez à la découverte du Théâtre en famille de la visite guidée à l’atelier, tous les secrets seront révélés

16h

Théâtre Monsigny

A partir de 5 ans

Durée 1h30

Gratuit au 03 21 87 37 15

Vendredi 16 mai

Apéro-rencontres La création sonore dans la création jeune public

En nous appuyant notamment sur les spectacles de la Cie les Nouveaux Ballets, cet apéro-rencontres visera à observer les particularités de la création sonore à destination du jeune public. Autour d’un verre, que vous soyez artiste, parent ou simplement curieux, votre présence enrichira nos discussions.

De la dimension vocale, en passant la présence d’instruments acoustiques en scène ou encore la composition électro-acoustique en temps réel, nous nous amuserons à observer ensemble les spécificités de cette dimension sonore.

18h

Théâtre Monsigny foyer

Public adulte

Durée 1h

Gratuit au 03 21 87 37 15

Samedi 17 mai

Scoooootch !

Spectacle de la Cie les nouveaux ballets du Nord-Pas-de-Calais

SCOOOOOTCH ! est une performance jeune public à la croisée du mouvement, du son et d’une matière le scotch. En relation avec l’espace trois animatrices de matière s’amusent des possibles entre le scotch, l’espace et leurs personnes. Joyeusement, SCOOOOOTCH ! par l’expérience collective qu’il produit demande « Comment je me construis ? Qu’est ce qui me constitue ? Comment j’habite le monde ?» .

10h

Carré Sam

A partir de 2 ans

Durée 35 min

Gratuit sur réservation

Billetterie Théâtre Monsigny au 03 21 87 37 15

Atelier Atelier origami « les petits papiers de la bibliothèque ».

10h

Au théâtre Monsigny mais proposé par la Bibliothèque des Annonciades.

Public familial

Gratuit au 03 21 87 73 21

Fil à la patte

Spectacle de la Cie les nouveaux ballets du Nord-Pas-de-Calais

C’est l’aventure d’un chien cousu de tissu et file une métaphore sur la complexité des relations humaines. Ce spectacle inspiré des arts de la marionnette pourrait vous faire croire qu’il est sans queue ni tête avant de vous faire comprendre qu’il invite au vivre ensemble, à partir pour mieux revenir.

15h

Théâtre Monsigny

A partir de 2 ans

Durée 20 min

Gratuit sur réservation

Billetterie Théâtre Monsigny au 03 21 87 37 15

Atelier Parcours du p’tit Monsigny Partez à la découverte du Théâtre en famille de la visite guidée à l’atelier, tous les secrets seront révélés

16h

Théâtre Monsigny

A partir de 5 ans

Durée 1h30

Gratuit au 03 21 87 37 15

Papotages

Dès 14h et jusque 18h

Echange et discussions, puzzles, origamis, coloriages, dessins, marionnettes, lectures et surtout … petit goûter.

Pour le petit plus des rendez-vous papotages de cette année, nous vous proposons une petite lecture de livre cocooning pour les plus petits (à 14h, 14h30, 16h et 16h30).

Théâtre Monsigny

Entrée libre sans réservations

Dimanche 18 mai

Mini-expo#3 A table !

Une exposition à hauteur d’enfant

Se procurer de la nourriture, la préparer et la manger tous les humains autour du monde le font, mais de bien des façons différentes ! De la poule à la petite cuillère, du plat à couscous au masque à igname, tableaux, sculptures et objets sont ici rassemblés pour raconter ces pratiques variées. Et comme l’appétit vient en mangeant, un jeu de piste dans le reste du musée permettra aux grands gourmands de ne pas rester sur leur faim s’ils n’ont fait qu’une bouchée de cette mini-expo !

Château comtal

Plus d’informations au 03 21 10 02 20

Du 5 avril 2025 au 1er mars 2026

Château-comptines,

Visite éveil (Dès 12 mois)

30 min de partage entre petits et grands. Une découverte des œuvres du musée par le biais de comptines, de gestes et de manipulations.

Parcours vache.

Visite développée avec le Pôle petite Enfance de la ville de Boulogne-sur-Mer.

10h30

Château comtal

Durée 30 min

Gratuit réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Le Petit plus des Annonciades

En avril ne te découvre pas d’un fil et en mai fais ce qu’il te plaît !

Le secteur Jeunesse-Ados de la bibliothèque des Annonciades fait peau neuve et offre un tout nouvel espace pour accueillir les tout-petits et leur famille.

Plus coloré, plus confortable, plus pratique et plus gai venez le (re)découvrir au fil de nos animations le samedi 10 mai pour tisser toujours plus de liens autour du livre !

Ce réaménagement a bénéficié du soutien des Cités Educatives.

samedi 10 mai

10h30 et 11h15 Racomptines Le corps au fil des histoires

Bibliothèque des Annonciades

A partir de 1 an

Gratuit au 03 21 87 73 21

15h00 à 16h30: De fil en fil, les histoires se déroulent….

Lectures des albums dont les spectacles « fil à fil » et « Un fil à la patte » sont tirés et d’autres histoires toutes aussi décousues.

Suivies d’un atelier créatif, » Créafils »

Bibliothèque des Annonciades.

Public familial à partir de 4 ans

Gratuit au 03 21 87 73 21

VENTE DES TICKETS

BILLETTERIE EN LIGNE

Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

