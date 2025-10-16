Quand j’étais dans le futur L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence
Quand j’étais dans le futur
Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 20h. L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Un clown en noir et blanc erre sur la scène. Sa mission, entrer, se présenter, chanter une chanson et ressortir. Ça l’air simple comme ça. Faut-il dire la vérité ? Qui suis-je ? Et ressortir… mais pour aller où ? Puis-je vous faire confiance ?Enfants
Tout ça en 40 minutes. Ça ne tiendra jamais. Ce spectacle est voué à l’échec.
Jeanne Béziers, macompagnie, dans le cadre du Festival Mômaix. .
L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
A black-and-white clown roams the stage. His mission: enter, introduce himself, sing a song and leave. Sounds simple enough. Should I tell the truth? And who am I? And get out… but where to? Can I trust you?
Ein Clown in Schwarz-Weiß wandert über die Bühne. Seine Aufgabe ist es, hereinzukommen, sich vorzustellen, ein Lied zu singen und wieder hinauszugehen. Das klingt so einfach. Muss man die Wahrheit sagen? Wer bin ich? Und wieder herauskommen… aber wohin? Kann ich Ihnen vertrauen?
Un clown in bianco e nero si aggira sul palco. La sua missione è entrare, presentarsi, cantare una canzone e andarsene. Sembra abbastanza semplice. Dovrei dire la verità? Chi sono? E uscire… ma per andare dove? Posso fidarmi di te?
Un payaso vestido de blanco y negro deambula por el escenario. Su misión es entrar, presentarse, cantar una canción y marcharse. Suena bastante sencillo. ¿Debo decir la verdad? ¿Quién soy? Y salir… ¿pero ir a dónde? ¿Puedo fiarme?
