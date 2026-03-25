Quand j’étais petit.e Cinéma Labor Dieulefit
Quand j’étais petit.e Cinéma Labor Dieulefit jeudi 9 avril 2026.
Quand j’étais petit.e
Cinéma Labor 55 rue justin jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Ciné rencontre avec la réalisatrice, Sophie Loridon.
.
Cinéma Labor 55 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné rencontre with director Sophie Loridon.
L’événement Quand j’étais petit.e Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Pilates et danse Salle l’inspir Dieulefit 2 avril 2026
- Parents, parlons numérique ! La Halle Dieulefit 2 avril 2026
- Exposition de printemps A la mémoire de Pierre Le Parol, 1 allée des Promenades Dieulefit 4 avril 2026
- Planètes Cinéma Labor Dieulefit 4 avril 2026
- Le déjeuner de l’emploi Dieulefit 7 avril 2026