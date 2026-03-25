Quand j’étais petit.e Cinéma Labor Dieulefit

Quand j’étais petit.e

Cinéma Labor 55 rue justin jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Ciné rencontre avec la réalisatrice, Sophie Loridon.

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Cinéma Labor 55 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

Ciné rencontre with director Sophie Loridon.

L’événement Quand j’étais petit.e Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux