QUAND J’ÉTAIS PETIT.E séance en présence de la réalisatrice Sophie Loridon LUX Scène nationale de Valence Valence
QUAND J’ÉTAIS PETIT.E séance en présence de la réalisatrice Sophie Loridon LUX Scène nationale de Valence Valence jeudi 2 avril 2026.
QUAND J’ÉTAIS PETIT.E séance en présence de la réalisatrice Sophie Loridon
LUX Scène nationale de Valence LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 16:00:00
fin : 2026-04-02 22:00:00
Date(s) :
2026-04-02
LE FILM QUI RELIE LES GÉNÉRATIONS !
Des enfants de 10 ans interrogent les aînés de leur village sur leur vie au même âge… Des témoignages sans filtres et émouvants qui dépeignent une époque de manière singulière !
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LUX Scène nationale de Valence LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 pierre.magne@lux-valence.com
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English :
THE FILM THAT LINKS GENERATIONS!
10-year-olds interview their village elders about their lives at the same age? The unfiltered, moving testimonies depict a singular era!
L’événement QUAND J’ÉTAIS PETIT.E séance en présence de la réalisatrice Sophie Loridon Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme