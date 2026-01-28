Quand la forêt rencontre l’océan Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Qu’est-ce qu’une forêt littorale ? Comment fonctionnent les zones humides ? Quelles sont les interactions entre ces deux milieux et leurs espèces vivantes ?
L’association Les Petits Débrouillards vous propose de mener l’enquête à travers différents défis scientifiques et de répondre aux questions des petits et grands à partir de 9 ans !
Animé par les Petits Débrouillards.
9/12 ans. .
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
