Quand la forêt rencontre l’océan Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Quand la forêt rencontre l’océan

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Qu’est-ce qu’une forêt littorale ? Comment fonctionnent les zones humides ? Quelles sont les interactions entre ces deux milieux et leurs espèces vivantes ?

L’association Les Petits Débrouillards vous propose de mener l’enquête à travers différents défis scientifiques et de répondre aux questions des petits et grands à partir de 9 ans !

Animé par les Petits Débrouillards.

9/12 ans. .

Maison de l'Environnement Parc Izadia 297 avenue de l'Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

