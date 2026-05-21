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Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Parc national de forêts Rochefort-sur-Brévon

Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Parc national de forêts Rochefort-sur-Brévon mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Parc national de forêts

Adresse : Mairie

Ville : 21580 Rochefort-sur-Brévon

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 05:10:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Rochefort-sur-Brévon

Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts

Parc national de forêts Mairie Rochefort-sur-Brévon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 05:10:00
fin : 2026-07-29 07:10:00

Date(s) :
2026-07-29

Sortie Nature Balade naturaliste accompagnée d’un guide pour profiter de l’éveil de la nature à l’aube.
Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF   .

Parc national de forêts Mairie Rochefort-sur-Brévon 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English : Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts

L’événement Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Rochefort-sur-Brévon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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