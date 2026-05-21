Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Parc national de forêts Rochefort-sur-Brévon
Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Parc national de forêts Rochefort-sur-Brévon mercredi 29 juillet 2026.
Rochefort-sur-Brévon
Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts
Parc national de forêts Mairie Rochefort-sur-Brévon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 05:10:00
fin : 2026-07-29 07:10:00
Date(s) :
2026-07-29
Sortie Nature Balade naturaliste accompagnée d’un guide pour profiter de l’éveil de la nature à l’aube.
Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF .
Parc national de forêts Mairie Rochefort-sur-Brévon 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English : Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts
L’événement Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Rochefort-sur-Brévon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)